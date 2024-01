Basket DR1. Stop alla marcia di Reggiolo

Si interrompe a Castelfranco (12) la marcia in DR1 della Pallacanestro Reggiolo (16), che cade 92-87 all’overtime dopo 3 successi consecutivi. Meglio i padroni di casa in avvio, con un 27-9 nel primo quarto che sembra presagire ad un agevole successo: bravi gli uomini di Bosi, trascinati da Ciavolella (18) e Barilli (14), a ricucire il gap, prima di essere beffati nel finale. In classifica Reggiolo scivola al quarto posto, distante 6 lunghezze dalla capolista Audace Bombers Bologna, e nel prossimo turno giocherà in anticipo a San Pietro in Casale contro il Veni Basket.

Prosegue, invece, il momento buio della Polisportiva iCare Cavriago (4), fanalino di coda del torneo: a San Giovanni in Persiceto, contro la Vis (18), gli uomini di Bellezza cadono 93-58 e vedono la penultima piazza distante 4 lunghezze. Inutili i 19 punti di Branchini e i 13 di Artoni, gli unici a trovare con continuità la via del canestro: nel prossimo turno il quintetto cavriaghese farà visita proprio a Castelfranco.