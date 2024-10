Basket Dr1. Tiberius e Tigers ci riprovano

È una Divisione Regionale 1 che è partita a gran velocità, quella della stagione 2024-2025. Il Tiberius, ad esempio, da un campionato di Dr2 di pochi mesi fa, si ritrova con due vittorie in due partite in questo avvio di campionato nella serie superiore. Questa sera la squadra allenata da Brienza sarà a Castel San Pietro (ore 21, arbitri Longhi e Zanni) per cercare di far valere la legge dei suoi lunghi Gamberini e Calegari, nonché di un esterno come Del Fabbro che ha aggredito alla grande il campionato. I Villanova Tigers di coach Miriello, dopo il ko all’esordio e il turno di riposo la scorsa settimana, ospitano oggi alle 18.30 Lugo (arbitri Simone e Buratti) e devono fare i conti ancora con le condizioni non perfette di un big come Zannoni. Per Villa è un giocatore fondamentale, capace di trovare punti a ogni possesso e oggettivamente contenibile con difficoltà dalle difese di Dr1. Dopo l’amarezza della sconfitta in overtime di una settimana fa, è turno di riposo per i Dolphins Riccione di Ferro. Le altre partite: Raggisolaris Faenza – International Imola 82-72, Aics Forlì – Gaetano Scirea Bertinoro, Cesena – Massa. La classifica: Raggisolaris 6; Tiberius e Massa 4; Riccione, Lugo, Castel San Pietro e Bertinoro 2; Aics, Cesena, Imola e Villanova Tigers 0.