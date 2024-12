Basket DR1. Una grande vittoria per la Maginot. Monteroni battuto

Importantissima vittoria interna nello scontro salvezza della dodicesima di andata di Divisione Regionale 1 per la Parmolaia Maginot che batte Union Campi 71-64. Gara quasi sempre condotta dai ragazzi di coach Locatelli, ma gli ospiti non mollano mai la presa sulla partita entrando nell’ultimo quarto sotto di un solo punto. Negli ultimi 10 minuti i padroni di casa piazzano un break importante raggiungendo i 10 punti di vantaggio e mantenendo praticamente inalterato il divario fino al termine del match. Ancora una sconfitta, invece, per la Simus Monteroni che perde a Calenzano 61-54. I ragazzi di coach Rossi non riescono ad uscire dal periodo nero e con questa sconfitta inanellano il quarto Ko consecutivo nelle ultime settimane. Vince e prosegue la marcia il Valdelsa Basket: i ragazzi di coach Lanza battono la Synergy Valdarno con il punteggio di 69-61. Oggi pomeriggio gli altri incontri delle dodicesima giornata.