Basket femminile A2. Matelica al terzo successo di fila. Rovigo lotta, alla fine si arrende

HALLEY THUNDER

72

SOLMEC RHODIGIUM

63

HALLEY THUNDER MATELICA: Krujunaite 14, Cabrini 10, Celani 5, Georgieva 7, Gramaccioni 18, Zamparini, Poggio 14, Montelpare, Michelini, Offor 2, Sanchez 2. All. Sorgentone.

SOLMEC RHODIGIUM: Masic 12, Viviani 8, Martin, Paoletti 6, Battilotti, Tumeo 4, Bonivento 3, Marchetti, Zanetti 23, Furlani 3, Poletto, Atanasovska 4. All. Pegoraro.

Arbitri: Mammola e Luchi di Prato.

Parziali: 13-16 (13-16), 31-25 (18-9), 58-42 (27-17), 72-63 (14-21).

Terzo successo di fila per la Halley Thunder Matelica che consolida così il suo quarto posto in classifica, lasciandosi definitivamente alle spalle il periodo nero d’inizio 2024.

Dopo un avvio difficoltoso, le ragazze allenate da coach Domenico Sorgentone hanno raggiunto il +18 grazie a una prestazione di grande maturità, mettendo una seria ipoteca sulla vittoria nel secondo e terzo parziale. Poi sono state molto brave a contrastare il ritorno delle ospiti nell’ultimo quarto, quando bisognava stringere i denti. Prive ancora di capitan Gonzalez, infortunata, e con la Sanchez in condizioni fisiche non ottimali, le matelicesi hanno trovato in Poggio e Celani due forti lottatrici sui rimbalzi d’attacco, in Gramaccioni e Kraujunaite due ottime portatrici di palla e in una positiva Cabrini il "cecchino" dal fiuto speciale. La sua tripla a 6 minuti dal termine (63-51) ha smorzato infatti i sogni di rimonta delle avversarie che, dopo aver chiuso sotto di 16 punti la terza frazione di gioco, erano riuscite a farsi sotto nel parziale in avvio di ultimo quarto, fino al -9 del 60-51, grazie alla spinta della Zanetti (miglior realizzatrice del match con 23 punti) e della Masic, una delle due neogiocatrici di Rovigo.

Fondamentale è stata anche la "bomba" dell’inesauribile Gramaccioni che, azzeccata sul 72-58, ha messo definitivamente la parola fine alle sorti dell’incontro.

Sabato nuovo impegno casalingo per la Halley Thunder che ospiterà la capolista Udine.

m. g.