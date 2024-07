Basket femminile A2. Un rinforzo per l’Halley Thunder, tesserata l’esperta play Bonvecchio

La play Ilaria Bonvecchio è una nuova giocatrice della Halley Thunder. Trent’anni, con una lunga esperienza soprattutto in A2, la regista arriva a Matelica dopo aver vestito la maglia della Logiman Broni e aver giocato contro la formazione di coach Sorgentone nei quarti di finale dei playoff. "Sono veramente contenta di approdare alla Thunder – dice la giocatrice trentina – perché questa squadra mi ha positivamente colpito in occasione dei playoff. So che è un posto in cui si lavora bene e sono subito rimasta entusiasta del programma che coach Sorgentone ha in mente per la prossima stagione. Finora ho sempre giocato al nord Italia e per questo sono molto stimolata dall’idea di approdare in una realtà nuova, con compagne nuove che ho apprezzato molto da avversarie e un allenatore nuovo. Obiettivi? Cercare di migliorare ulteriormente quanto di buono ha iniziato a fare Matelica negli ultimi anni, penso che ci siano tutti i presupposti per disputare una bella stagione". È soddisfatto per il nuovo innesto anche l’allenatore Domenico Sorgentone, il quale sottolinea che "basta un semplice esercizio di memoria per capire che tipo di impatto tecnico e agonistico ha Ilaria nel suo potenziale. Cercavamo una "fighter" con doti tecniche importanti e, con lei, siamo certi di averla trovata". Sono sette, a questo punto, le giocatrici ufficializzate dalla Halley Thunder Matelica: Benedetta Gramaccioni, Alessia Cabrini, Anna Poggio, Noemi Celani, Asya Zamparini, Giulia Patanè (nuova), Ilaria Bonvecchio (nuova).

m. g.