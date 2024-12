Basket femminile. La Vis Rosa lotta e cade a Fiorenzuola

La Vis Rosa lotta a Fiorenzuola d’Arda ma si deve arrendere alle forti padrone di casa, che hanno però dovuto sudare le fatidiche sette camicie per avere la meglio delle ragazze di Vaianella. Il successo contro Peperoncino ha evidentemente dato la scossa alle ‘vissine’, che contro una delle squadre più quotate del girone hanno tenuto botta per tre quarti di gara, giocando una partita gagliarda e senza timori reverenziali nei confronti delle avversarie.

All’intervallo lungo la Istituti Polesani è in scia delle piacentine sul 27-25, poi nella ripresa arriva il calo anche fisiologico, di fronte a una squadra costruita per ben altri obiettivi: al 30’ è 50-37, e negli ultimi dieci minuti Fiorenzuola gestisce il vantaggio non rischiando praticamente nulla.