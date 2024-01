Basket femminile. "Quanto cresce la mia Olimpia. Tutti gli obiettivi sono alla portata»

"E’stato un anno positivo per noi dell‘Olimpia. Mai come negli ultimi anni siamo cresciuti per quanto riguarda il numero di ragazze tesserate con la nostra società". Così Marco Giovanelli capo allenatore della prima squadra. Che continua: "Siamo arrivati, tra gruppo senior, settore giovanile e minibasket, a più di 100 ragazze". Inoltre: "Siamo contenti di aver avviato una partnership con la Vuelle che sta già dando i primi frutti. Ringraziamo Magnifico e tutta la Victoria Libertas per il supporto che ci stanno dando. Da un punto di vista più pratico siamo contenti di ciò che è stato fatto. Siamo una delle poche società in tutte le Marche ad aver iscritto una squadra per ogni categoria: under 19,17,15,14,13. A maggio abbiamo partecipato a ben due interzone con l’under 17 e l’under 15 sfiorando in entrambi i casi l’accesso alle finali nazionali dove manchiamo da troppo tempo. Il tempo per crescere c’è sicuramente e l’arrivo di un coach come Francesco Iurlaro sta piano piano dando i frutti sia a livello organizzativo che cestistico. Gli obiettivi per il nuovo anno sono l’aumentare il numero di ragazze all’interno della società e cercare perché no di arrivare alle finali nazionali con qualche gruppo under e l’accesso ai playoff con la serie C. La serie C sta infatti disputando un buon campionato di vertice con un gruppo rinnovato e giovane"

b.t.