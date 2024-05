Basket femminile serie A1. E-Work, torna Porcu dopo due anni. Fantini, trattativa ormai chiusa

Tra partenze e clamorosi ritorni, sta prendendo corpo la nuova E-Work dovrebbe partecipare ancora alla serie A1. Sarà un campionato ancora più difficile, visto il budget ridotto e le tre retrocessioni. Come già scritto nei giorni scorsi, Franceschelli sarà l’unica confermata del gruppo di Seletti (pure lui rimarrà a Faenza), anche se la dirigenza proverà a tenere Edokpaigbe. Non sarà però semplice trattenerla, perchè la 19enne è tentata da una esperienza nella NCAA. La notizia clamorosa è il ritorno di Porcu in prima squadra, dopo aver passato le ultime due stagioni nel ruolo di direttore sportivo e di chioccia nella B Regionale. La regista classe 1997, protagonista l’anno della promozione nella massima serie A1 nel 2021, sarà la riserva della playmaker titolare. Sul fronte arrivi, si cerca la guardia classe 2002 Giulia Natali, nell’ultima stagione all’Oxygen Roma in A1 con cui ha disputato i playoff, ma la giocatrice preferirebbe una piazza più ambiziosa di quella faentina, mentre sembra ormai chiusa la trattativa con Martina Fantini, alapivot del 2005 retrocessa dall’A2 dove giocava nel Basket Roma, che prenderà il posto di Spinelli, promessa sposa della Virtus Bologna, che pare si iscriverà.

È chiaro che la chiave della prossima stagione saranno le quattro straniere,. Queste sono le manovre che sta portando avanti l’E-Work in questi giorni, in attesa di conoscere se giocherà in A1 o se preferirà l’A2, ma in quel caso la categoria dovrebbe esserle data dalla Federazione, non essendoci più lo scambio dei titoli sportivi. Ecco perché tutto lascia presagire che Faenza sarà ancora nella massima serie, anche se il roster che sta nascendo potrebbe essere adatto anche all’A2.

Luca Del Favero