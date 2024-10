Basket femminile Serie B. Robbiano prima scappa ma poi si fa raggiungere. Beffa con BFM Milano

In Serie B femminile bruciante sconfitta casalinga del Robbiano contro il BFM Milano con il punteggio di 52-57. "Il pronostico era dalla parte della formazione ospite, che si candida per le zone alte della classifica, ma noi le abbiamo messe in enorme difficoltà sfiorando la vittoria - è il commento di coach Marco Fumagalli -: abbiamo giocato molto bene per i primi venti minuti, muovendo efficacemente la palla in attacco e trovando buoni tiri. Con queste armi, unite a una buona difesa collettiva, ci siamo portati in vantaggio di sette lunghezze. In quel frangente abbiamo commesso l’errore di non dare il colpo del ko alla compagine milanese, che era in grosso affanno. Nella ripresa le nostre rivali hanno cambiato passo e hanno messo la freccia del sorpasso, capitalizzando gli innumerevoli errori che abbiamo commesso dalla lunetta". Giulia Marra (foto) si è battuta molto bene sotto i tabelloni, mettendo a segno 14 punti. E Julia Behring ha dato un ottimo apporto segnando 10 punti.

Ant.Gal.