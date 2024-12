Basket femminle Serie A2. Crisi Giussano, Livorno passeggia

In Serie A2 femminile è crisi nera per il Giussano, che ha un bilancio di due partite vinte e otto perse. L’ultima in casa contro Livorno, che ha inflitto alle brianzole una severa lezione (45-75). "Abbiamo giocato alla pari nei primi dieci minuti grazie alle iniziative offensive di Francesca Diotti - spiega coach Dario Aramini -. In avvio di ripresa abbiamo subìto un parziale di 7-0 in un minuto e non ci siamo più ripresi". Il divario tra le due contendenti è diventato sempre più ampio. "Livorno può contare su un quintetto base molto forte - dice sempre Aramini - con tanta qualità e punti nelle mani. Noi siamo una squadra operaia".

Antonella Galimberti