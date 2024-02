Basket giovanile, 4 Torri al lavoro con dei team di Eurolega. Torneo ’Città di Ferrara’ in salsa internazionale

Un torneo esclusivo con il meglio del basket europeo. La Despar 4 Torri del patron Luigi Moretti (nella foto), dopo il successo dello scorso anno, ritorna con il tradizionale appuntamento del 25 aprile, patrocinato dalla Fip e dal Comune di Ferrara, per la quattordicesima volta nella sua storia: e lo fa ancora più in grande. Saranno otto le squadre a darsi battaglia nell’ormai tradizionale torneo "Città di Ferrara", e quest’anno la società granata si è data davvero da fare per portare in città le migliori formazioni della pallacanestro italiana ed europea: sbarcheranno infatti a Ferrara con i loro talenti della categoria Entry Level (Under 13) sei società di Eurolega, una di Eurocup e una rappresentativa di giovani provenienti da tutta Europa. Insomma, il meglio del basket giovanile europeo: si preannunciano partite spettacolari con un altissimo tasso tecnico complessivo. La Ferrara cestistica si prepara quindi ad un importante momento di aggregazione e di lustro: dal 25 al 28 aprile scenderanno sul parquet Olimpia Milano (detentrice del titolo dopo il dominio della scorsa edizione e il successo in finale con Treviso), Virtus Bologna, FC Barcellona, Bayern Monaco, Panathinaikos, Stella Rossa Belgrado, Reyer Venezia e Orange1 Bassano con la rappresentativa dei giovani talenti. In un momento in cui il movimento del basket ferrarese è nel pieno della sua ripartenza, il torneo diventa un appuntamento di coesione e di orgoglio per tutti gli appassionati, i sostenitori e la città stessa, che si appresta ad accogliere i futuri campioni della pallacanestro internazionale – come del resto è già successo nelle precedenti edizioni del torneo. Nel corso degli anni il torneo "Città di Ferrara" è diventato un appuntamento fisso nell’agenda sportiva ferrarese e italiana: adesso l’obiettivo è diventare un punto di riferimento per la categoria Under 13 in Europa. Da stabilire il luogo in cui si svolgerà la manifestazione: non è da escludere che in via del tutto eccezionale – vista la caratura delle squadre – il torneo possa essere ospitato alla Bondi Arena.

Jacopo Cavallini