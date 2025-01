Basket giovanile. Bondi Vis al tappeto con l’U19 Silver

L’Under 19 Silver di Bondi Vis 2008 inaugura il 2025 con una sconfitta interna contro Vis Persiceto (56-63). La partita comincia in maniera assai negativa con un parziale di 8-1 per Persiceto, poi i biancazzurri cambiano marcia e riprendono gli avversari; secondo quarto che vede la squadra di coach Bonora dominare il campo, Persiceto schiera allora una zona ‘2-3’ che mette in difficoltà la Vis e all’intervallo i bolognesi restano in vantaggio sul +3. I giovani ‘vissini’ approcciano la ripresa col giusto piglio, andando fino al +6, ma la reazione degli ospiti arriva in fretta ed il terzo quarto si chiude sul 43-45. Nell’ultimo periodo la Bondi Vis non riesce più a trovare la via del canestro, Persiceto prende coraggio e in attacco diventa inarrestabile approfittando di un blackout generale della truppa di coach Bonora: gli ospiti si aggiudicano i due punti mentre la Vis torna a casa con molto amaro in bocca.

Buona prestazione ma finale amaro per l’Under 16 Csi di Bondi Vis 2008, che cede alla distanza contro la capolista del girone Atletico Basket col punteggio di 64-81. Nonostante l’ampio divario alla sirena del 40’, i ‘vissini’ stanno dimostrando ogni minuto i progressi fatti.