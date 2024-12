BASKET GIOVANILE. Bonomi trascina l’Under 17, Pinza non basta all’U19

Nella settimana natalizia delle giovanili biancorosse cade l’Under 19 Eccellenza della Pallacanestro 2.015 nello scontro diretto di Pesaro. I biancorossi sono stati superati 91-73 dalla Vuelle e si sono così fatti raggiungere dai marchigiani al sesto posto. A nulla sono serviti i 22 punti di Pinza.

Bella vittoria esterna, invece, per la formazione Under 17 Eccellenza biancorossa, corsara 89-96 sul campo di Santarcangelo. I ragazzi di Gandolfi hanno cambiato marcia nel secondo quarto, per poi rispondere colpo su colpo ai tentativi clementini anche grazie ai 38 punti di un super Bonomi. Forlì, così, si assesta in terza piazza, a -4 dalla capolista Ferrara.

E proprio in terra estense si è distinta l’Under 15 Eccellenza, conquistando il terzo posto al Memorial Corsato. Dopo aver ceduto in semifinale a San Lazzaro, i giovani forlivesi hanno avuto la meglio dell’Urania Milano nella ‘finalina’ (54-49 il finale, 21 punti per Cappabianca), chiudendo così sul podio il torneo vinto dalla Bluorobica Bergamo.

s. c.