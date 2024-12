Basket giovanile, brilla l’under 19. La Vis stende Pesaro

Dopo due ko consecutivi, torna alla vittoria la formazione Under 19 Eccellenza di Bondi Vis 2008, che al Palapalestre batte 83-78 la Vuelle Pesaro al termine di una partita condotta per lunghi tratti e gestita nel finale. Dopo un avvio complicato, il pressing a tutto campo messo in campo dai ‘vissini’ ha creato difficoltà agli avversari, che hanno dovuto inseguire sin dal secondo quarto: dopo essere andata avanti anche di nove

lunghezze, la Vis ha subito la rimonta della Vuelle negli ultimi possessi, ma non ha mai veramente rischiato di buttare all’aria i due punti. Per i biancazzurri è una vittoria che dà morale: "Siamo riusciti a vincere una partita complicata – l’analisi di coach Lorenzo Santi –, nonostante i tanti errori commessi dovuti all’intensità e probabilmente alla poca tranquillità vissuta in questo periodo. Siamo stati cinici e concreti, giocando

anche una buona pallacanestro in attacco: dietro, invece, ancora qualche passaggio a vuoto, ma era importante portare a casa i due punti per ritrovare fiducia. Adesso andiamo a Santarcangelo contro l’ultima in classifica, dovremo arrivare là pronti per portare a casa la seconda vittoria consecutiva".

Vittoria importante per l’Under 15 Eccellenza sul campo della Polisportiva Pontevecchio Bologna (52-65). Partita iniziata malissimo in difesa per Ferrara che nel primo quarto subisce 21 punti, troppi per lo standard difensivo a cui ci ha abituato la squadra di coach Spettoli in questo avvio di campionato: in compenso l’attacco risponde presente e si va alla pausa del primo quarto con Pontevecchio avanti 21-19. Secondo quarto in cui ancora la Vis fatica ad entrare in partita, l’intensità è molto bassa ma nonostante ciò i biancazzurri riescono a portarsi in vantaggio col punteggio di 29-32.

I giovani ‘vissini’ si fanno rimontare e arrivano agli ultimi dieci minuti sul -2. Bondi Vis 2008 che si accende e sfreccia a +13 vincendo col risultato di 52-65.