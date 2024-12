BASKET GIOVANILE. Cade l’Under 19. Convocazioni di prestigio

Settimana densa di impegni per i giovani della cantera della Pallacanestro 2.015: Samuele Altini, Samuele Cerminara, Federico Flamigni e Leonardo Girardi sono stati scelti a livello regionale per il Progetto Academy della Fip, mentre il classe 2010 Gabriele Cappabianca è stato convocato per un raduno a Novarello da coach Alessandro Nocera, che ha selezionato i migliori 40 ragazzi della sua annata.

Guardando ai risultati delle varie formazioni biancorosse, cade a Pistoia l’Under 19 Eccellenza 87-72 (20-22; 48-34; 72-56), al termine di un match sempre all’inseguimento; non bastano i 23 punti di Pinza. Successo, invece, per l’Under 14 Gold, che ha avuto la meglio 84-65 (18-14; 43-31; 68-50) contro la Pontevecchio Bologna, trascinata dai 25 punti di Cerminara e dai 19 di Girardi, confermandosi nel gruppo di testa del torneo.

v. r.