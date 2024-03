Basket giovanile. Chiusi tra le sedi delle finali nazionali. U19 Eccellenza

La Toscana si conferma sempre più la terra del basket giovanile d’eccellenza. Saranno infatti le città di Chiusi, San Vincenzo e Cecina ad ospitare, tra aprile e giugno, le finali nazionali dei campionati Under 19 Eccellenza maschile, Under 19 Gold maschile ed Under 15 femminile, che coinvolgeranno complessivamente quasi 500 ragazzi di 40 squadre di tutta Italia. Il primo appuntamento è in programma appunto a Chiusi, dal 29 aprile al 5 maggio, con le finali maschili dell’Under 19 Eccellenza, organizzate dal Comitato Regionale Toscana della Fip, che porteranno a Chiusi 16 squadre. "Siamo particolarmente orgogliosi di poter ospitare appuntamenti di elevato prestigio per il movimento – commenta il presidente della Fip Toscana, Massimo Faraoni. – Ringrazio il presidente Petrucci e il Consiglio Federale per aver scelto di far disputare in Toscana tre delle sette finali nazionali, oltre alle società e alle istituzioni dei territori coinvolti, per il grande impegno".