Basket giovanile: da oggi al 6 gennaio ritorna l’evento dedicato alla memoria di ’Chicco’. Il torneo Ravaglia apre le porte. Dodici squadre si danno battaglia

Parte oggi il torneo Chicco Ravaglia. La sedicesima edizione del torneo internazionale dedicato alla categoria under 14, che vede al via quest’anno ben dodici formazioni, alzerà questa mattina la prima palla a due alle 9:30, quando alla palestra Ravaglia di via Kolbe (l’ingresso al torneo è gratuito) i padroni di casa dell’International Imola affronteranno i pari-età tedeschi del Bonn Rondhorf. A seguire alle 11:30 i croati dell’Oliva Dignano contro la Virtus e alle 13:30 Olimpia Milano contro Bees Pesaro, per proseguire quindi alle 16 con la sfida tra Stella Azzurra Roma e Usk Praga, alle 18 Orange Bassano contro i macedoni di Skopje e in chiusura alle 20 la sfida tutta balcanica tra i croati del Novi Zagabria e gli sloveni dell’Olimpia Lubiana. Domani, sempre con gli stessi orari e sempre alla palestra Ravaglia, altre sei sfide combinate a seconda dei risultati odierni, per poi arrivare venerdì alla giornata dedicata alle semifinali e sabato alle finali, con la finalissima alle 16 che metterà in palio il trofeo sponsorizzato Easy Car.

Il torneo, nato per ricordare Enrico Chicco Ravaglia, scomparso il 23 dicembre 1999, sarà trasmesso anche sul canale Youtube di Italhoop, sito di scouting giovanile.

Tutti i ragazzi che partecipano al torneo avranno l’occasione di pranzare e cenare assieme negli spazi della stessa palestra.

