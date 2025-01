Basket giovanile. Duello under 15, Despar 4T travolge la Scuola Basket. Ok la Cestistica under 17

Sul campo del fanalino di coda Riccione, la Cestistica Argenta under 17 si prende la vetta del Girone B, anche grazie alla contemporanea sconfitta di Forlì. Sono i padroni di casa, però, ad approcciare bene la gara (21-20), e i biancoblu entrano in partita solamente nel secondo quarto: all’intervallo è +10 (36-46). I ragazzi di Dalpozzo e Brunelli toccano il +20 nella ripresa, e, nonostante il calo di concentrazione nel finale, portano a casa la vittoria per 69-80, che vale il primo posto solitario in classifica.

Dolphins Basket Riccione-Cestistica Argenta U17 Gold 69-80 (21-20; 36-46; 49-65)

Cestistica Argenta: Veronesi 8, Salucci 3, Romeo 22, Capucci 1, Lodi, Cicognani 4, Dalpozzo 11, Volpi, Gorobei 19, Vertua 2, Bassi 10. All.: Dalpozzo, Brunelli.

Ritrova la vittoria nel derby cittadino al Pala Aeffe l’U15 Silver nata dalla collaborazione tra 4 Torri e Vis 2008 Ferrara. Nonostante le diverse assenze, i granata mettono subito la partita sui binari giusti (31-4 il primo parziale). Il solito Alberghini indica la via ai compagni, e all’intervallo la Despar è in larghissimo vantaggio sul 52-16. Nel secondo tempo l’intensità cala, ma tutti trovano spazio per giocare e il punteggio non è mai in discussione, fino al 74-43 finale.

Despar 4 Torri- Scuola Basket Ferrara 74-43 U15 Silver (31-4; 52-16; 60-26)

Despar 4 Torri: Ramaziotti 4, Padovani 4, Pellegrini 9, Giatti 2, Alberghini 27, Finotti 6, Maietti, Gioffreda 10, Ye 2, Chiarolanza 4, D’Urso 6. All.: Marianti Spadoni, D’Angelo.