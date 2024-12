Basket giovanile. Giovanili Despar, sorride l’under 17 ma il bilancio è in chiaroscuro

Settimana davvero complicata per il vivaio Despar 4 Torri, che ha visto sorridere solamente l’U17 Gold nata in collaborazione con la Cestistica Argenta. Sul parquet di Ozzano, la partenza è buona per i biancoblu prima del rientro dei padroni di casa e il sorpasso sul 20-19. I bolognesi sono in fiducia e tentano l’allungo, ma sbattono sulla zona argentana: è 42-39 all’intervallo. La ripresa vede pochi canestri da entrambe le parti (51-50), e nell’ultimo periodo c’è la fuga della Cestistica sul +8: Ozzano rientra, ma il devastante parziale finale di 1-10 chiude la gara sul 65-78.Si arrende nello scontro diretto sul difficile campo di Forlì l’U15 Eccellenza: fin dalla palla due i biancoblu soffrono la fisicità e l’intensità dell’Unieuro, e il primo periodo si chiude sul 27-8. I romagnoli rimangono in pieno controllo del match, dimostrando molta maturità contro i tentativi di Geminiani di scuotere la Cestistica: all’intervallo Forlì conduce 46-21, allunga sul 65-29 a metà della ripresa e vince nettamente 80-39. Sarà importante per il gruppo dei coach Carnaroli e Marianti Spadoni recuperare le energie mentali durante il turno di riposo, in vista del girone di ritorno. In campo in trasferta anche i più piccoli del minibasket Despar 4 Torri. Nel derby in famiglia con la Cestistica Argenta, gli Aquilotti granata pareggiano la sfida per 12-12 (42-38 ai punti) mentre, nell’altra gara in famiglia sul campo della Vis B, gli Esordienti si arrendono per 12-4.