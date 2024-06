Basket giovaNile, LA KERMESSE ALLA PALESTRA DI FOSSITERMI. Canaletto Esordienti più forte di tutti: bella vittoria al torneo organizzato dal Dlf

Ottima prestazione della squadra Esordienti del Basket Canaletto, che dopo 2 secondi posti ai Tornei ’Memorial Piero Peirano’ di Lavagna e al ’Trofeo Duferco’ di Santa Margherita Ligure, si aggiudicano con merito il quadrangolare organizzato dal Basket Dlf nella palestra di Fossitermi. Oltre ai baby canarini, in campo anche i padroni di casa del Basket Dlf, CMB Carrara e Parma Basket Project. Le semifinali hanno decretato la netta vittoria del Canaletto contro Carrara per 12-4 (negli Esordienti ci sono 4 tempi, per ogni tempo 3 punti per chi vince, 1 per chi perde e 2 ciascuna squadra se finisce pari) e di Parma contro Dlf per un combattuto 9-7 finale. Invece nella finalina per il 3° e 4° posto è Carrara ad avere la meglio sul Dlf di misura per la differenza canestri generale (2 tempi pari 44-38 punteggio finale). Nella finale per il primo posto il Canaletto domina Parma con una grande prestazione coronata da un perentorio 12-4. Successo meritato per la squadra allenata dal bravo coach Gianni Conoscenti e giusto riconoscimento e grande soddisfazione per la società, per tutti gli sforzi profusi, in particolar modo per Danilo Gioan, coordinatore responsabile squadre e ‘Deus ex Machina’ del Basket Canaletto per la supervisione e la formazione di tutti i ragazzi. Gli atleti sono: Acerbi Francesco, Bellano Vittorio, Calvo Mattia, Cheffey Jago, Emiliano Martino, Fragliasso Leonardo, Iacono Riccardo, Icolari Mattia, Monaldi Gabriel, Nardi Carles, Parentini Vittorio, Piermatteo Giacomo, Pini Nicolo’, Ramos Luna Mattia, Sandre Pier Tommaso, Spinosa Matteo e Vulaj Nicolo’.

G.S.