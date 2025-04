Unahotels sfida Malaga in gara-2 di Basketball Champions League

Archiviata l’agevole vittoria sul campo di Scafati, è già tempo di proiettare mente e cuore a gara-2 dei quarti di finale di Basketball Champions League. Domani sera alle ore 20, la Unahotels riceve al palaBigi la corazzata Malaga che, nel primo match della serie, ha battuto i biancorossi con un passivo altisonante, motivo in più per rifarsi, come sottolinea il play biancorosso Lorenzo Uglietti: "Abbiamo poco tempo per preparare la partita contro Malaga, ma dobbiamo giocare con grande voglia di rivalsa perchè abbiamo fatto una brutta figura. Deve bastare questo per farci competere. Loro sono una grande squadra, ma dobbiamo avere quel senso di rivincita che può farci fare una buona partita, quindi, vada come vada, dobbiamo provarci col fuoco che abbiamo dentro. La parte difficile nel preparare il match contro Scafati, era soprattutto mentale, dopo una brutta sconfitta a Malaga e tanti viaggi. Siamo stati bravi a unirci, stare insieme e dare la prima botta alla partita nel secondo quarto e non rilassarci nel terzo".

La squadra è rientrata in treno nella giornata di ieri, svolgendo anche il classico allenamento defaticante, mentre oggi è prevista una sessione a mezzogiorno per ripassare le tattiche che coach Dimitris Priftis vorrà provare per arginare lo strapotere della corazzata spagnola e impattare le sorti della serie portandola alla bella, in programma, eventualmente, mercoledì 23 aprile in terra iberica.

Per il match contro Malaga rientrerà a disposizione Kenneth Faried che, con il consenso della dirigenza reggiana, si è recato negli Stati Uniti per il funerale della mamma, saltando gara-1 di coppa e l’anticipo di Scafati. Visti i tanti chili di muscoli degli spagnoli, un dettaglio di non poco conto per provare a centrare, come dicono gli americani, un ‘upset’ che avrebbe il profumo di un’impresa storica.