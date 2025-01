Basket giovanile. La Vis under 19 sale al quarto posto

Avvio di nuovo anno positivo per l’Under 19 Eccellenza di Bondi Vis 2008, che nella prima gara del 2025 batte 92-66 Use Basket Empoli, centrando il nono successo in campionato. I biancazzurri indirizzano la sfida nel secondo quarto con un parziale di 28-14, e nella ripresa gestiscono il vantaggio allungando ulteriormente negli ultimi dieci minuti fino al +26 finale. E’ una vittoria importante, che consente ai ragazzi di coach Santi di staccare proprio Empoli in classifica, e di rimanere in scia alle tre di testa: Faenza, Pistoia e Virtus Bologna. Il gruppo ‘vissino’ sembra aver trovato la quadra e la visita alla capolista Faenza della settimana prossima potrebbe rappresentare il vero esame di maturità per questa squadra, che dopo l’approdo alle finali nazionali dello scorso anno vuole lasciare il segno anche in questa stagione.

j. c.