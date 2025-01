Basket giovanile. La Vis under 17 resta imbattuta, bene l’under 19

E’ la settima vittoria consecutiva per l’Under 19 Eccellenza di Bondi Vis 2008, che sbanca il difficile campo di Firenze e continua la sua marcia ai piani alti della classifica. Doveva essere una partita scorbutica, ma dopo una prima frazione equilibrata – chiusa sul 19-21 in favore dei biancazzurri – la Vis ha interpretato al meglio i due quarti centrali, scavando un solco importante fino al +16 del 30’ che sostanzialmente ha chiuso la contesa. Nell’ultimo parziale la truppa di coach Santi ha rintuzzato i tentativi di rimonta dei padroni di casa, che si sono fermati al 60-70 della sirena finale. Per la Vis quattro giocatori in doppia cifra: Dioli con 17, Susanni con 14, Bertoncin con 12 e Cazzanti con 10 punti.

E sono quattordici su quattordici. L’Under 17 Eccellenza di Bondi Vis 2008 è letteralmente inarrestabile, e nel recupero della sesta giornata del girone di ritorno infligge una sonora sconfitta alla temibile Santarcangelo: finisce 97-80, in una partita che ha avuto ben poca storia e che dimostra quanto ancora non sia sazio il gruppo, che continua a macinare vittorie. La Vis indirizza la sfida già nel primo quarto, con un parziale di 26-12 che taglia le gambe a Santarcangelo, brava a reagire nei secondi venti minuti e a limitare i danni fino al 47-33 dell’intervallo lungo. Al rientro dagli spogliatoi, però, ecco un’altra fiammata della Vis, che preme di nuovo sull’acceleratore e in soli dieci minuti segna la bellezza di 38 punti; al 30’ è 85-53, e l’ultimo quarto serve solamente agli ospiti per ridurre il gap.