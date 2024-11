Basket giovanile. La Vis under 19 sbanca il campo della Virtus

Vittoria di enorme prestigio per il gruppo Under 19 Eccellenza di Bondi Vis 2008, che riscatta la sconfitta per mano di Forlì e sbanca il campo della Virtus Bologna (71-76). Per i giovani ‘vissini’ è un successo che può rappresentare la svolta in campionato, dopo un avvio di stagione caratterizzato da tanti alti e bassi: a Bologna la Vis gioca una partita gagliarda, resta a contatto dei felsinei e all’intervallo conduce di due lunghezze sul 42-40. Nella ripresa si viaggia sul filo dell’equilibrio, al 30’ è 58-58 ma è negli ultimi dieci minuti che la truppa di coach Santi piazza le giocate decisive: parziale di 18-13 sulle ali di un immarcabile Dioli (23 punti alla sirena per lui) e successo fondamentale per 76-71, che ridà entusiasmo e consapevolezza nei propri mezzi ad un gruppo con grandi potenzialità che può carburare durante l’arco della stagione.

"E’ una bellissima vittoria, abbiamo giocato veramente bene per tutti i quaranta minuti – l’analisi di coach Lorenzo Santi –, reagendo ai ritmi imposti dalla Virtus. Loro hanno fatto tanto canestro da fuori ma siamo stati solidi in difesa e in attacco abbiamo fatto quello che volevamo fare: nell’ultimo quarto abbiamo faticato un po’, ma la voglia di vincere era tantissima e alla fine l’abbiamo portata a casa. Sono davvero contento perché abbiamo giocato tanto bene e ce lo meritiamo: vincere questa partita ci dà un’iniezione di autostima enorme".

Imbattibilità conservata per l’Under 17 Eccellenza, che sconfigge la quotata Reggio Emilia per 92-86 e fa sette su sette in campionato: appoggiandosi su un Ficetti da 33 punti, i ‘vissini’ allargano il divario fino al 76-64 del 30’, e resistono nell’ultimo quarto, regalando al folto pubblico del Palapalestre l’ennesima gioia di questo avvio di stagione veramente da incorniciare. Arriva invece una sconfitta al fotofinish per l’Under 15 Eccellenza contro Futurvirtus Bologna (70-74).

