Basket giovanile. L’under 15 di Argenta e 4 Torri cade in volata. Che batosta per i pari età contro il Gallo

Dando uno sguardo alle giovanili in casa Despar 4 Torri, l’U15 Eccellenza di Carnaroli, Marianti Spadoni e Brunelli si arrende per la seconda volta in stagione a Pontevecchio. L’avvio non è dei migliori per i biancoblu, costretti a inseguire gli ospiti sul 23-29 all’intervallo. Geminiani e Chirica scuotono Argenta, che si avvicina sul 44-49: la rimonta si completa con Maietti, che regala alla Cestistica il primo vantaggio al 35’ sul 58-57. Ma grazie a tanti viaggi in lunetta, alla fine la spuntano i bolognesi per 65-68. Bruttissima batosta per i coetanei dell’U15 Silver granata, in collaborazione con la Vis 2008 Ferrara, che si arrende alla capolista Gallo al Pala Aeffe per 18-109. Una Despar in difficoltà fin dall’inizio, e alle prese con le tante assenze, fa i conti con la maggiore fisicità degli avversari, alla quale non può opporsi.