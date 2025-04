Basket Divisione regionale 1: Legends contro Rosignano per la corsa ai playoff

Si recupera questa sera (Dogali, ore 21) la gara tra Legends e Rosignano, valida per la 14ª e penultima giornata di ritorno del campionato di Divisione regionale 1 di basket. Come si ricorderà, la partita era in programma giovedì sera e con qualche contrattempo è stata giocata per 37 minuti, poi il secondo black out della serata ha indotto gli arbitri a decidere per il campo di riserva (il palazzetto di Avenza) ma constatato che lì pioveva sul parquet, è stata sospesa sul 67-70. La Federazione ha disposto la ripetizione partendo dallo 0-0. E questa sera, prima di preoccuparsi degli avversari, la squadra di coach Guglielmo Rossi (nella foto) dovrà preoccuparsi delle condizioni meteo incrociando le dita.

Intanto gli altri risultati della 14ª giornata, costringono i gialloviola al successo perché le due dirette concorrenti agli ultimi posti disponibili della griglia playoff hanno vinto: la Cerretese ha battuto il Valdicornia e il Castelfranco il Donoratico, così che fiorentini e pisani hanno affiancato i carraresi a quota 30 punti. Il Rosignano è sesto con 34 punti, ha la certezza matematica dei playoff, ma vincendo a Carrara può migliorare di un posto la sua posizione. I Legends hanno 30 punti, sono ottavi per differenza canestri e devono vincere per non rischiare l’esclusione dalla griglia. ma.mu.