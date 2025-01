Basket giovanile. L’Under 17 di scena al torneo Malaguti: oggi sfida Torino

La cantera non si ferma nemmeno per le feste. Si alza il sipario sulla trentaquattresima edizione del torneo Bruna Malaguti che si terrà da oggi al 6 gennaio a San Lazzaro di Savena, una kermesse ormai diventata un’eccellenza della categoria Under 17 e la Unahotels di coach Giordano Consolini è stata inserita nel girone B con Bassano (favorita per la vittoria del torneo), Livorno, Ferrara, Venezia, Torino, Fortitudo Bologna e Udine.

La formula è tutta nuova: le sedici squadre, infatti, sono state divise in due gironi da otto ma listate in quattro fasce di merito. Nei primi tre giorni ogni squadra giocherà tre partite, sfidando team di fasce diverse, tipo la Champions League di calcio. Al termine della fase iniziale, le classifiche determineranno le semifinali. Le prime quattro per il titolo, poi dal quinto all’ottavo posto e così via. Il primo match per la Unahotels è in programma oggi alle 18 contro Torino.

Le fasi conclusive, quelle ovviamente più attese si svolgeranno tra domenica, con le semifinali, e il lunedì di Befana con le finali. La finalissima, preceduta dalla gara delle schiacciate si giocherà al PalaYuri alle 18.30.

Ecco la prima giornata: alla palestra Rodriguez Ferrara-Cantù (ore 12), Udine-Forlì (14), Bsl San Lazzaro-Livorno (16), Reggiana-Torino (18). Al Pala Yuri: Fortitudo-Padova (ore 12-30), Venezia-Moncalieri (14.30), Stella Azzurra Roma-Virtus Bologna (16.30), Bassano-Pesaro (ore 18.30).

Stefano Mambriani. Il baby della Unahotels è stato selezionato fra i 12 atleti Under 14 che rappresenteranno l’Emilia-Romagna al torneo Fabbri in programma a Rimini da domani a lunedì. Nel girone eliminatorio, Mambriani se la vedrà con Veneto, Toscana e Friuli Venezia Giulia.

Cesare Corbelli