Basket giovanile: oggi ultima sfida con Milano

UNAHOTELS 93 SASSARI 55

UNAHOTELS: Lusetti F. 2, Selva 2, Carboni 9, Bonaretti 5, Suljanovic 14, Yadde 3, Mainini 2, Lusetti L. 6, Emokhare 13, Deme El Hadji 19, Manfredotti 12, Abreu 6. All.: Rossetti.

SASSARI: Casu S., Tanda 2, Casi E. 14, Ganga 1, Trucchetti 6, Angius 12, Vargiu 3, Piredda 6, Panai 3, Vasselli, Coulibaly 8, Pazzola. All.: Carlini.

Parziali: 26-18, 51-32, 70-39.

Dopo il kappao contro Venezia, pronto riscatto per l’Under 19 che porta a casa agevolmente il successo contro Sassari e si qualifica matematicamente alle Final Eight in programma dal 21 al 23 febbraio a Brescia.

L’equilibrio dura poco meno di un quarto (20-17 al 9’) quando due triple di Carboni e Manfredotti (nella foto) danno il via allo show offensivo della Unahotels.

Nel secondo quarto entrano in scena i soliti bomber Suljanovic ed El Hadji per chiudere già virtualmente il match all’intervallo.

Nella ripresa, infatti, la contesa rimane senza storia con Emokhare che fa la voce grossa (doppia-doppia con 13 punti e 13 rimbalzi) e ancora Deme El Hadji, MVP del match: anche per lui, doppia-doppia da 19 punti e 11 rimbalzi per una valutazione complessiva di 31.

Oggi si chiude la tre giorni romagnola con la sfida alla capolista imbattuta Milano alle 15.30 per determinare il piazzamento nel girone e il futuro accoppiamento nei quarti di finale che si giocheranno a Brescia.

Cesare Corbelli