Faried il migliore. Winston stavolta è un disastro

Jaylen BARFORD (27 minuti, 2/5 da 2, 2/7 da 3, 1/3 ai liberi, 6 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata, 2 assist, 11 punti) Nei primi due quarti è l’unico a dare un minimo di pericolosità offensiva ai biancorossi. Ma cala vistosamente alla distanza. Voto 5.5 Cassius WINSTON (19 minuti, 0/3 da 2, 0/3 da 3, 4/4 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 perse, 2 assist, 4 punti) Si può battere la Virtus se il tuo miglior giocatore non è della partita? La risposta è no. Il buon Cassius commette subito un paio di falli ingenui e altri in breve sequenza ai suoi rientri. Lo tagliano fuori tecnicamente, e mentalmente dal match. Voto 4.5

Mouhamed FAYE (10 minuti, 2/3 da 2, 2 rimbalzi, 4 punti) Fino a quando una botta alla gamba non lo mette fuori combattimento, non demerita. Voto 6

Jamar SMITH (16 minuti, 0/1 da 2, 1/3 da 3, 2 perse, 3 punti) Al rientro è palesemente, e comprensibilmente, fuori condizione. Prova a pungere ma proprio non ci riesce. Voto 5.5

Lorenzo UGLIETTI (21 minuti, 2/3 da 2, 2/6 da 3, 2 rimbalzi, 1 persa, 3 recuperate, 3 assist, 10 punti) Prova a fare le veci di Winston e ci riesce abbastanza bene. Coniugando la solita qualità difensiva a una buona prova in attacco. Poi non si può chiedergli di vincere anche la partita. Voto 6.5

Michele VITALI (27 minuti, 0/1 da 2, 1/3 da 3, 1/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 1 recuperata, 1 assist, 4 punti) Ci mette tanto cuore e intensità nei duelli difensivi personali. Ma in attacco non incide. E stasera ci sarebbe stato bisogno anche del suo apporto offensivo. Voto 5

Kenneth FARIED (26 minuti, 6/9 da 2, 0/1 da 3, 2/4 ai liberi, 8 rimbalzi, 2 stoppate, 2 perse, 2 recuperate, 1 assist, 14 punti) Ci mette un po’ a carburare, ma poi la sua grandissima energia e la solidità sotto le plance diventano un’ottima carta da giocare per la Unahotels. Non abbastanza, ma non competeva a lui, per prendersi la squadra in spalla e provare a trascinarla alla vittoria. Voto 7

Sasha GRANT (14 minuti, 0/1 da 2, 0/2 da 3, 3 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata, 1 assist, 0 punti) Tante note basse, nessun acuto. Voto 5

Matteo CHILLO (10 minuti, 1/1 da 2, 2 rimbalzi, 2 perse, 2 punti) Inizia in modo promettente e si dà da fare. Commette un paio di evitabili ingenuità che abbassano la valutazione. Voto 5.5 Kwan CHEATHAM (30 minuti, 1/3 da 2, 1/7 da 3, 6 rimbalzi, 1 persa, 2 assist, 5 punti) Serataccia al tiro, proprio nell’occasione in cui i suoi canestri sarebbero stati indispensabili. Anche perché contro la fisicità degli avversari fa fatica anche in difesa. Voto 5

Gabriele Gallo