Correggio sfida il Veni Basket: vittoria per la salvezza matematica

Trasferta per Correggio (8), impegnata alle 21 a San Pietro in Casale nella penultima della Poule Salvezza contro il Veni Basket (10), secondi in classifica. Con una vittoria la salvezza sarebbe matematica, al termine di un crescendo rossiniano arrivato dopo un avvio di seconda fase complicato: Ma Pini e compagni si sono ricompattati e hanno inanellato 4 vittorie di fila, così che il traguardo potrebbe essere raggiunto anche senza vincere: in caso di ko a Imola dell’Audace Bombers, che insegue a 4 punti e sarà poi ospite al PalaPietri nell’ultimo turno.

Domani alle 21,15, la capolista Reggiolo (12), già salva, gioca l’ultima interna della stagione con l’Aics Junior Forlì (8). Nell’altro gruppo è a un passo dalla retrocessione il Basketreggio (2), in campo oggi alle 21,15 a Monte San Pietro col Voltone (6): per provare ad agganciare i rivali odierni in graduatoria i cittadini devono vincere dopo 6 stop di fila, ribaltare il -11 dell’andata e vincere nell’ultimo turno con la capolista Giardini Margherita, sperando che il Voltone perda a Rimini.