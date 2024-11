Basket giovanile. Percorso netto dell’under 17, vince la Vis under 19

Arriva il secondo centro consecutivo in campionato per l’Under 19 Eccellenza di Bondi Vis 2008, che al Palapalestre batte nettamente 103-71 Pino Dragons Firenze portandosi a cinque vittorie in otto partite disputate. Partita in cui l’attacco ‘vissino’ trova buoni spunti pur senza Yarbanga, risparmiato visti gli impegni ravvicinati tra prima squadra e giovanili, e in cui già al 20’ si capisce l’indirizzo della sfida: all’intervallo la Vis conduce 54-36 ed ha già in saccoccia i due punti trascinata da Cazzanti e Dioli. La ripresa è sostanzialmente un lunghissimo ‘garbage time’, con la truppa di coach Santi che mantiene il vantaggio ed allunga fino al +32 finale, aggiudicandosi la partita e altri due punti importanti in una classifica che piano piano comincia a sorridere. La Bondi Vis (nella foto Dioli) tornerà in campo già oggi per il recupero della sfida contro Bsl San Lazzaro.

"Abbiamo approcciato abbastanza bene in attacco mentre in difesa siamo stati un po’ superficiali negli uno contro uno – l’analisi di coach Lorenzo Santi –, loro hanno giocato tutta la partita a zona ma le nostre percentuali da tre punti ci hanno facilitato le cose. L’approccio alla gara è stato molto più incisivo di altre volte: sicuramente il successo sul campo della Virtus Bologna ci ha dato maggiore consapevolezza nei nostri mezzi. Ora arriva l’impegno infrasettimanale con San Lazzaro, partita molto importante per noi". Continua il momento d’oro della formazione Under 17 Eccellenza di Bondi Vis 2008, che a Imola – nella prima giornata del girone di ritorno – non lascia scampo all’International, battuta 106-50. E’ l’ottava vittoria consecutiva in campionato, che certifica una volta di più il primo posto solitario in classifica e le potenzialità di un gruppo che fin qui ha lasciato le briciole agli avversari. Che ci fosse poca storia lo si era intuito già nel primo quarto, con la Vis brava ad allungare subito e a chiudere avanti di otto lunghezze al 10’ (13-21); vantaggio che si dilata ulteriormente nei secondi dieci minuti, fino al 30-52 dell’intervallo. Lì i ragazzi di coach Santi avrebbero potuto gestire, invece è arrivato un clamoroso parziale di 26-1 in dieci minuti che ha

tagliato le gambe all’International, quasi inerme di fronte alla forza dei giovani ‘vissini’. Con la partita in ghiaccio, gli ultimi minuti servono per dare spazio a tutti.