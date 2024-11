Basket giovanile. Pinza e Borciu alla NextGen Cup

I biancorossi Under 19 della Pallacanestro 2.015 Tommaso Pinza, già nel roster della prima squadra, e Matteo Borciu, in forze ad Angri in B interregionale, sono stati selezionati per la Ibsa NextGen Cup 2024/2025.

Pinza nello specifico ha ricevuto la chiamata della Pollini Brescia per la tappa di Varese, in cui la squadra lombarda a partire da oggi giocherà nel girone B con Reggio Emilia, Venezia, Sassari e, domenica alle 9.30, con l’EA7 Armani Milano.

Borciu sarà impegnato invece nel girone A con la maglia della Academy Scafati Basket. Nella fase a gironi e nella fase finale del torneo saranno sperimentate soluzioni tecnologiche e attività digitali innovative, che renderanno l’evento maggiormente fruibile e godibile dal pubblico connesso tramite i canali digitali. La seconda tappa, con il resto delle partite dei due gironi, si disputerà dal 2 al 4 gennaio a Rimini e Santarcangelo. Le finali della Ibsa NextGen Cup 2024/2025 sono in programma al PalaLeonessa A2A di Brescia, con la formula delle Final Eight a eliminazione diretta tra le prime 4 squadre di ciascun girone.

Gianni Bonali