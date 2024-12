Basket giovanile. Scuola Basket in chiaroscuro, cadono under 19 e 17

Ancora una sconfitta per l’Under 19 Gold della Sbf, che alla Bondi Arena cede 86-71 all’Atletico Borgo Panigale, pagando le consuete disattenzioni che tanti punti sono costate in questo primo scorcio di stagione. Vanno al tappeto anche Under 17 e Under 15 Gold, rispettivamente contro Cmo Ozzano (70-55) e Misano Pirates (73-62): settimana quindi senza affermazioni per le formazioni Gold di Sbf, che dovranno rimboccarsi le maniche in vista del nuovo anno. Va decisamente meglio ai gruppi Silver, a partire dall’Under 19, che batte la Vis 2008 nel sentitissimo derby cittadino: finisce 68-54, un risultato che certifica il buon lavoro di queste settimane. Bene anche l’Under 17,

corsara sul campo della Matilde Bondeno (38-71); nette sconfitte, invece, per l’Under 15 e l’Under 14, battute senza troppi affanni da Baricella (56-33) e Fenice Codigoro (34-69). Bel successo esterno per l’Under 13 Silver, che espugna il campo della Benedetto XIV Cento col punteggio di 44-54.