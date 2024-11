Basket giovanile. Scuola Basket si sblocca, vince l’under 19 di coach Campi

La settimana di Scuola Basket Ferrara parte con il primo successo in campionato per l’Under 19 Gold di coach Campi, che batte 60-50 alla Bondi Arena i Bianconeriba Baricella e si muove da quota zero punti in

classifica. Il primo foglio rosa arriva quindi alla sesta giornata, dopo un periodo di rodaggio che proseguirà

pure nelle prossime settimane. Altra sconfitta casalinga, invece, per l’Under 17 Gold, che lascia per strada due punti contro Cesena Basket 2005 (72-91); arriva una convincente vittoria per l’Under 15 Gold di coach Morea, che non si guarda

indietro e batte agevolmente 70-50 Castel San Pietro Terme. Passando ai gruppi Silver, incrocio con Baricella e vittoria anche per l’Under 19, che ha la meglio 62-59 sui felsinei al termine di una partita sporca e molto combattuta; brutto passo falso per l’Under 17, che non trova mai il canestro contro Gallo ed è condannata alla sconfitta (23-57). Andamento simile anche per l’Under 15 Silver, battuta 36-78 in casa da una più pronta Molinella; l’esordio è negativo anche per l’Under 14, travolta 102-20 dalla stessa Molinella. Ennesima prova convincente, invece, per la formazione ‘senior’ di Divisione Regionale 2, che si è imposta con autorità sul campo della Jolandina centrando così il secondo successo consecutivo.

La squadra di coach Schincaglia si trova ora a sole due lunghezze dalla testa della classifica occupata da Gallo Basket e Faro Consandolo.