Basket giovanile: successo ottenuto con due giornate di anticipo. La Vis under 17 supera Reggio ed è matematicamente prima

Prosegue il momento positivo dell’Under 19 Eccellenza di Bondi Vis 2008, che al Palapalestre si è sbarazzata della Virtus Siena col punteggio di 64-52. In realtà non è stata una partita facile, i toscani sono riusciti a rimanere in scia nonostante un brutto primo quarto, mentre la squadra di coach Santi ha faticato a chiudere il match. In ogni caso la Vis è sempre stata in vantaggio e ha gestito fin dai primi possessi: dopo 10’ il tabellone recitava già 21-11 in favore dei biancazzurri, e da lì in avanti Dioli e compagni hanno mantenuto un vantaggio più o meno sulla doppia cifra. Il 64-52 della sirena finale certifica ancora una volta che la strada intrapresa è quella giusta, anche se il tecnico Santi non è soddisfatto della prova dei suoi. "L’unica cosa positiva che portiamo a casa sono i due punti – le sue parole –, probabilmente a livello di prestazione è stata una delle partite più brutte dell’anno. Se pensiamo di aver vinto cinque partite e poterci permettere queste prestazioni non abbiamo capito assolutamente nulla, se giochiamo così a Firenze la prossima settimana perdiamo sicuro. Dobbiamo pedalare e lavorare a testa bassa, con un po’ di umiltà in più quando scendiamo in campo: può capitare di sbagliare una partita, ma bisogna cercare di non farlo più succedere. Ci teniamo stretti due punti che sono oro colato in questo momento".

Vittoria nello scontro diretto con Reggio Emilia, la dodicesima in campionato, imbattibilità conservata e primo posto matematico con due giornate di anticipo rispetto alla fine della prima fase. Non potrebbe andare meglio al gruppo Under 17 Eccellenza di Bondi Vis 2008, capace di sbancare il difficile campo della Pallacanestro Reggiana (73-76) e di mettere così la parola fine al duello per la prima posizione in classifica: con questo successo, infatti, la Vis è certa di essere in vetta al termine di questa prima fase di campionato. I due punti sono arrivati grazie ad un ultimo quarto praticamente perfetto, nel quale i ragazzi di coach Santi hanno piazzato un break di 25-14 con cui hanno girato l’inerzia della sfida, fino a quel momento nelle mani di Reggio Emilia. Per tre quarti è stata una partita molto equilibrata, poi i biancazzurri sono venuti fuori alla distanza, centrando così l’ennesima vittoria della loro stagione, fin qui sostanzialmente perfetta.