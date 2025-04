Basket giovanile. Torna il torneo più amato. Le promesse mondiali a caccia di Borgomanero

Dodici squadre provenienti da otto nazioni diverse in rappresentanza di tre continenti. Questo il menù “geografico“ della 31esima edizione del torneo internazionale Juniores “Città di Lissone“ valido anche come 11esimo Trofeo Galvi. Non mancheranno gli americani di Team Ohio, oramai graditi “habituée“ del più importante torneo brianzolo di pallacanestro giovanile con il loro enorme tasso tecnico e di atletismo. Ritorna per difendere il titolo conquistato dodici mesi fa il College Borgomanero, una delle quattro formazioni italiane assieme ai padroni di casa dell’Apl, Unica Blu Orobica Bergamo e Stella Azzurra Roma. Completano il lotto i croati di KK Zadar, altra formazione storica dello JIT presente anche nella prima edizione del 1993, un’altra formazione statunitense Step Higher Academy, gli svedesi di Rig Mark, i canadesi di Toronto United, Team Urspring dalla Germania, Tornando Kaunas dalla Lituania e dagli Emirati Arabi Dubai Mena All-Stars. In tutto 150 giocatori molti dei quali saranno ospitati dalle famiglie lissonesi durante il week-end di Pasqua.

Si comincia infatti giovedì 17, le finali a Pasquetta.

Ro.San.