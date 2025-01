Basket giovanile. Vis under 17 sesta a San Lazzaro. Under 15 sul podio a Parma

Sesto posto per l’Under 17 Eccellenza al Trofeo "Bruna Malaguti" di San Lazzaro, terza piazza per l’Under 15 alla "Winter Cup" di Parma. In casa Bondi Vis 2008 c’è grande soddisfazione per i risultati ottenuti dalle due formazioni che hanno partecipato ai tornei organizzati dalle società Bsl San Lazzaro e Cus Parma Basket, tenutisi nei primi giorni dell’anno. Dopo il piazzamento sul podio della passata stagione, per l’Under 17 di coach Santi è arrivato un sesto posto alla 34esima edizione del Trofeo Cadetti "Bruna Malaguti", ormai da diversi anni un punto di riferimento per la categoria e vetrina per giovani talenti in rampa di lancio. Nella semifinale 5°/8° posto i biancazzurri hanno avuto la meglio sulla Vuelle Pesaro per 76-61, mentre in finale hanno dovuto pagare dazio alla Virtus Bologna (78-66), aggiudicandosi così la sesta casella. Per quanto riguarda i singoli, menzione per Pietro Cappozzo, che ha conquistato il secondo posto nella gara delle schiacciate, e per Raffaele Ficetti, anche lui secondo nella classifica dei marcatori del torneo con 129 punti segnati. Percorso positivo anche per l’Under 15 di coach Spettoli, che ha conquistato il terzo posto alla "Winter Cup" di Parma. Inserita nel girone con Virtus Bologna e Fulgor Fidenza, dopo la sconfitta all’esordio con le Vu Nere (72-44), la Vis si è riscattata con la Fulgor (65-46) conquistandosi la semifinale contro Stamura Ancona. Troppo forti però i marchigiani, che si sono imposti 66-47. Per i biancazzurri, la soddisfazione del terzo posto.

j. c.