Basket giussano. Torneo internazionale con le promesse Under 14

Il basket foxes Giussano ha organizzato per dopo Natale un torneo internazionale per le categorie Under 14 ed esordienti. Tra le Under 14 sono state invitate due società svizzere, il Bellinzona e il Vedeggio Lugano. Giocheranno contro Milano Basket Stars e Ororosa Foxes. Come campo di gioco è stata scelta la palestra di Robbiano, il 27 e 28 dicembre, si concluderà il 29. Alla categoria esordienti parteciperanno Giussano, Villasanta con due squadre e Sant’Ambrogio Mariano Comense. Sempre il 27 e 28 dicembre le partite si disputeranno nel palazzetto di Villasanta. Stesso giorno, il 29, per le gare finali. Con l’intenzione di valorizzare lo sport femminile, il 28 a Villasanta ci sarà un’esibizione del Lixio Lissone che svolge ginnastica ritmica. P Coinvolta anche la FIP che manderà gli arbitri. Per concludere il 29 sera tutte le ragazze andranno a cena a Monza da PizzAut.

Ant.Gal.