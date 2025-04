Unahotels domina a Scafati: vittoria decisiva verso i playoff

SCAFATI 69 REGGIO EMILIA 84

GIVOVA: Sakota, Zanelli 3, Anim 3, Ulaneo, Sorokas 10, Miaschi 2, Pinkins 10, Cinciarini 24, Maxhuni 16, Akin 1. N.e.:Sangiovanni e Borrelli. All.: Ramondino

UNAHOTELS: Barford 15, Winston 21, Faye 8, Gombauld 9, Smith 10, Uglietti 8, Fainke, Vitali 5, Grant 2, Chillo, Cheatham 6. N.e.: Bonaretti. All.: Priftis

Arbitri: Beniamino Manuel Attard, Denny Borgioni, Alessandro Nicolini

Parziali: 24-23, 35-44, 49-63

Note: tiri da 3: Givova 7/28, Unahotels 8/24, tiri liberi: Scafati 16/20, Reggio Emilia 8/9. Rimbalzi: 34-33.

Con molta più facilità di quanto si potesse pensare alla vigilia, complice anche la serataccia emotiva e tecnica degli avversari che, in teoria, avrebbero dovuto giocare alla morte per compiere un’impresa in chiave salvezza, l’Unahotels espugna senza particolari patemi e sprecando tutto sommato poche energie, il parquet di Scafati. Fattore, questo, piuttosto importante in vista di gara 2 dei playoff di Bcl in programma martedì al PalaBigi contro Malaga.

I biancorossi hanno preso in mano l’inerzia del match in avvio di secondo quarto, con un deciso break di 12-0, e non l’hanno più lasciata, giocando con grande concentrazione, adeguata intensità difensiva, e condendo tutto con il loro alto tasso di talento: indubbiamente superiore a quello campano. Nonostante la discreta prestazione dell’ex Cinciarini, Scafati non ha infatti mai trovato il bandolo della matassa, non riuscendo nemmeno a scaldare il suo tradizionalmente acceso tifo, rendendo nullo il fattore campo del PalaMangano. A livello di individualità sono Winston, ficcante e volitivo, e Faye, solido e dominante sotto le plance, a indicare la strada per il successo biancorosso. In virtù del quale la Pallacanestro Reggiana compie un altro importante passo avanti verso i playoff. Mettendo momentaneamente, in attesa delle gare odierne, 4 punti tra sè è il nono posto.

Il quadro della partita vede le prime pennellate all’insegna di difese abbastanza allegre. Sulle quali Cinciarini si eleva due spanne sopra gli altri sfruttando anche le non eccelse doti difensive di Winston e l’eccessivo nervosismo di Barford. L’Unahotels si tiene a galla con la "verve" di Uglietti e la fisicità di Faye, per il -1 della prima sirena. Il secondo periodo è contrassegnato da due strappi; il primo è biancorosso: imperioso affondo di 12-0 frutto di una estrema intensità in difensiva che produce canestri facili in contropiede. A quel punto però Reggio, inspiegabilmente, invece di piazzare altri decisi montanti gigioneggia, e Scafati rintuzza con un controparziale di 8-0. Poi spreca troppo, la truppa di Priftis riordina le idee, e riesce ad andare all’intervallo lungo con un po’ di fieno in cascina a favore: 35-44. Nei secondi 20’ il leit-motiv della contesa non cambia, con Vitali e compagni a guidare le danze. La mazzata decisiva l’Unahotels la sferra all’inizio dell’ultima frazione: 14-3 in tre minuti che fissa il tabellone sul +25 esterno. A quel punto non c’è più partita.