Basket: i Blacks sfidano l'Andrea Costa Imola per un posto nei playoff

Ormai è un classico: la strada dei playoff dei Blacks passa da Imola. Lo scorso anno il colpo al PalaRuggi permise di conquistare matematicamente il settimo posto e oggi una vittoria, anche se non sarebbe decisiva, darebbe comunque una spinta fondamentale per l’ingresso nelle prime sei. Ecco perché il match in programma alle 18 in casa dell’Andrea Costa sarà da non perdere, considerando anche che gli imolesi sono alla ricerca di una vittoria per tenersi definitivamente alle spalle i playout.

I Blacks arrivano alla sfida, molto sentita da entrambe le tifoserie, in ottima salute e troveranno un avversario ferito dalle tante partite perse negli ultimi secondi con le big (sabato scorso ha perso di tre sul campo della capolista Treviglio Brianza) e da una stagione piena di alti e bassi. "Mi aspetto una partita intensa e dove ci sarà da lottare come lo sono stati tutti gli ultimi derby che abbiamo giocato – spiega coach Luigi Garelli –. L’Andrea Costa ha tanti giocatori di qualità e la sua posizione in classifica non rispecchia il reale valore del roster, a causa di un campionato dove ha avuto tanti alti e bassi".

All’andata i Blacks vinsero 82-65 e rispetto a quella gara gli imolesi hanno inserito Raucci, in dubbio per una distorsione alla caviglia, salutando Restelli e Fea, oltre ad aver cambiato l’allenatore: a febbraio Vecchi ha preso il posto del dimissionario Angori. "Raucci è un giocatore d’esperienza che ha cambiato il reparto lunghi. Con il suo arrivo vengono schierati anche quintetti senza un pivot di ruolo e molto aggressivi e questa sarà una variante tattica importante. Tra gli esterni ci sono Sanguinetti e Klanjscek che possono essere decisivi in ogni momento con i loro canestri, Toniato, che può giocare in più ruoli, e Fazzi, che sta attraversando un buon momento di forma dopo essersi lasciato alle spalle l’infortunio dello scorso anno. Occorrerà lo stesso approccio duro che abbiamo avuto con Fidenza dove siamo stati bravi ad imporre subito il nostro gioco. Dopo la pausa del campionato ho visto una squadra con un bello spirito ed è un ottimo segnale per giocarci un finale di stagione difficile ed imprevedibile".

