Basket, il CUS Pisa perde a Volterra, nell’ultima gara di Divisione Regionale 2

Pisa, 14 aprile – L’ultima giornata del campionato di Divisione Regionale 2 non vede sorprese nel derby di Volterra tra la locale AutoEtruria, ancora in lotta per i play-off, poi perduti per un’inezia, ed il CUS Pisa Cosmocare, ultimo in attesa dei play-out. Contro una squadra di livello per la categoria, su un campo caldissimo, i ragazzi di coach Bizzarri non sono mai stati in partita, rischiando di essere doppiati nel punteggio dalla squadra avversaria. Adesso i riflettori sono puntati sul primo turno dei play-out, che vedrà il CUS Pisa opposto al Versilia, dal 27 aprile, in una sfida al meglio delle tre gare, con partenza ed eventuale gara tre sul campo di Pietrasanta.

LA CRONACA – La cronaca vede gli universitari, scesi sul parquet con Daidone, Di Lernia, Donati, Padeletti e Galello, subito aggrediti dai più forti padroni di casa, che si aggiudicano senza indugi il primo quarto per 25-12. I gialloblù segnano 17 punti nel secondo periodo, con Di Lernia, Galello e Caldarelli, ma Volterra con arretra e va al riposo con un vantaggio consistente (44-29). La svolta si ha in avvio di ripresa, con i padroni di casa bravi a piazzare un break di 25-11 nel terzo quarto, che chiude di fatto il match (69-40). Nei 10’ conclusivi c’è infatti solo spazio per i titoli di coda, con Volterra che per poco non doppia gli universitari.

AutoEtruria Volterra-CUS Pisa Cosmocare 80-48

Parziali: 25-12, 19-17, 25-11, 11-8

CUS Pisa Cosmocare: Fusco 1, Daidone 2, Di Lernia 13, Gallucci, Fortunato 2, Donati 9, Caldarelli 6, Padeletti 5, Papa 2, Vidal, Galello 8. All.: Bizzarri.