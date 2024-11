Basket, il GMV difende il primato a Livorno, nella sesta giornata di Divisione Regionale 2

Pisa, 15 novembre 2024 – Sesta giornata nel campionato di Divisione Regionale 2, con la capolista GMV chiamata ad un’insidiosa conferma a Livorno, sul campo della Polisportiva Nicola Chimenti. Più abbordabili gli impegni interni delle altre due pisane: la IES Sport ospita, sabato alle 20 al palasport di Via Andrea Pisano, il fanalino di coda La Cisa Service Pontremolese, il CUS Pisa Cosmocare riceve, domenica alle 20,30 al PalaCus di Via Chiarugi, il Versilia Basket 2002, che ha finora vinto una sola volta.

GMV – Vento in poppa per la compagine guidata da Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli che, dopo cinque gare, di cui quattro vinte, si trova in testa alla classifica del girone A, insieme a Volterra. Balestrieri e compagni, che, nonostante una posizione insperata alla vigilia, possono ancora migliorare sul piano del gioco e della continuità, sono reduci da un netto successo nel derby casalingo con il Cosmocare

CUS Pisa, in cui hanno dilagato nella ripresa, andando a segno con undici dei dodici atleti a referto. Il match di sabato a Livorno, sponda Polisportiva Chimenti, presenta più di un’insidia, ma Badalassi e compagni, il cui attuale primato non rappresenta certo un punto di arrivo, dovranno cercare di migliorare ancora, prima ancora di puntare al risultato, consapevoli che le partite che contano saranno quelle degli eventuali play-off.CUS PISA – La rinnovata squadra, guidata da Simon Giorgio La Pietra, non ha ancora una fisionomia e, soprattutto, una continuità di gioco, come si addice ad un roster giovane, assemblato in fretta, interessante nel medio periodo, ma ancora bisognoso di molto lavoro per poter esprimere al meglio la propria competitività. In serie negativa da due turni, gli universitari hanno tutte le carte in regola per tornare al successo, in casa contro Versilia Basket 2002, apparsa finora ampiamente alla loro portata.

IES SPORT – Non dovrebbe avere eccessivi problemi neanche la squadra di Paolo Campani, assistito da Maurizio Neri e Federico Marazzato, che riceve sabato il fanalino di coda La Cisa Service Pontremolese. Rilanciato dal successo in volata a Livorno, sponda Libertas Liburnia, il quintetto biancoceleste, che nello scorso turno ha “scoperto” un nuovo giocatore nel diciottenne Michele Argamante, autore di 10 punti, 2 dei quali decisivi in lunetta a pochi secondi dalla sirena, dovrà approfittare dell’avversario per fare ulteriori passi avanti sul piano del collettivo.