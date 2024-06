Basket, il memorial riservato agli under 17 vedrà in campo le squadre di massa, pontremoli, Pontedera oltre a quella di casa. Audax, è iniziato il conto alla rovescia per il torneo dedicato a Leonardo Costi

E’ con un torneo alla memoria, che l’Audax vuole ricordare Leonardo Costi, giocatore e allenatore di basket, scomparso nello scorso mese di marzo. La manifestazione è in programma sul parquet del palazzetto di Avenza (porte girevoli) i prossimi 7 e 8 giugno, è riservata alla categoria Under 17 e vedrà in campo il Pontremoli Basket, la Pallacanestro Massa e il Basket Pietrasanta, oltre alla squadra dell’Audax, società ospitante.

Questo il programma: venerdì 7, ore 17: Massa-Pontremoli; ore 19 Audax-Pietrasanta. Sabato 8, ore 17: finale terzo posto; ore 19 finale primo posto. Quella di Costi è stata una vita passata sotto canestro dove lui era un mastino. Con la palla a spicchi fin da giovanissimo, ruolo pivot da 192 centimetri, Costi aveva iniziato come esterno ma poi quel gancio micidiale che nessun avversario riusciva a fermare, lo aveva portato a giocare con successo sotto canestro. Ha giocato con Amatori, Carrara Basket e Audax, ed è stato un’icona del basket carrarese, che in Serie B ha sfiorato la promozione in A.

"Leonardo Costi è stato una grande gloria della pallacanestro carrarese – scrive l’Audax in una nota – e la scelta di organizzare un torneo a livello giovanile non è stata casuale. Anzi, rappresenta un segno distintivo della politica della pallacanestro Audax che conferma ancora una volta l’interesse primario della società per la valorizzazione dei giovani".

Intanto la società di via Giovan Pietro anticipa che nella prossima stagione è prevista la partecipazione ai campionati regionali con una squadra Under 19, due Under 17 (una nel campionato gold e una in quello silver), una Under 15 e una Under 14. In crescita anche il settore del minibasket per il quale sarà incrementato il numero degli istruttori dedicati.

