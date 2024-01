Basket Il settore giovanile del CmC in evidenza. Under 17 inarrestabili. I ragazzi di Suriano inseguono il primato

Continua la corsa alla vetta per la squadra Under 19 del Cmc nel campionato regionale silver di categoria, girone E. Dopo sette giornate e ad una sola dalla fine del girone di andata, i biancocelesti allenati da Lorenzo Suriano (nella foto) sono secondi in classifica a quota 12, a due lunghezze dalla capolista e imbattuta Calcinaia. Nelle sette gare giocate, il Cmc ha collezionato sei vittorie e una sola sconfitta (contro la prima della classe per 71-75), 495 i punti realizzati e 351 quelli subiti (differenza +144). La classifica: Calcinaia 14 punti; Cm Carrara 12; Valdera Capannoli, Massa e Versilia 8; Pontedera e Dream Pisa 6; Lucca 2; Capannori 0.

E’ invece imbattuta la squadra Under 17 allenata da Stefano Dell’Innocenti (vice Marco Malcontenti) che dopo otto giornate (sette del girone di andata e una di ritorno) comanda la classifica del girone G del campionato regionale di categoria. I biancocelesti hanno mantenuto un ruolino di marcia irresistibile (otto successi e nessuna sconfitta, miglior attacco del girone con 715 punti realizzati e miglior difesa con 319 punti subiti) e puntano a restare in alto anche nel girone di ritorno per presentarsi nel modo migliore alla seconda fase. La classifica: CM Carrara 16; Cus Pisa 14; Sport Pisa e Audax Carrara 10; Massa 8; Lucca 4; Versilia 2; Pietrasanta 0.

ma.mu.