BASKET. Il Vela a Carrara a porte chiuse

Per il Vela la prima di ritorno inizia stasera, stranamente con un giorno di anticipo. E, come se non bastasse, a porte chiuse per un motivo che a Viareggio non si conosce con esattezza. Un disaccordo tra le due squadre carraresi del girone? E’ possibile. Comunque è il Comune che ha deciso così. In ogni caso al Vela interessa ben poco; la cosa più importante è raggiungere Carrara, offrire una buona prestazione, battere i Legends per migliorare ancora la classifica e riscattarsi per la brutta sconfitta all’andata. Nell’ambiente non manca l’ottimismo e la squadra, ben preparata, dovrebbe essere al completo. Non resta che attendere le 21,15, aspettare il fine partita e, per i più appassionati, contattare chi è in grado di sapere com’è andata.