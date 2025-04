Attila Junior Porto Recanati trionfa contro Stella Azzurra Viterbo: 100-67 nei Play-In Gold

"La partita è andata bene perché abbiamo giocato con l’atteggiamento e l’attenzione giusti. Siamo contenti, visto che si tratta di un risultato importantissimo". È soddisfatto Piero Coen, allenatore dell’Attila Junior di Porto Recanati, dopo la vittoria interna 100-67 contro Stella Azzurra Viterbo, nell’undicesima giornata dei Play-In Gold di B Interregionale. "Siamo riusciti a limare quei dettagli – dice il tecnico dei portorecanatesi - che ci erano mancati nel match precedente. Purtroppo non siamo ancora matematicamente qualificati ai playoff, anzi la situazione è molto caotica: se perdessimo la prossima partita potremmo uscire dalle prime otto che vanno ai playoff, così come in caso di vittoria c’è la possibilità di arrivare quarti". L’Attila Junior disputerà il 27 aprile l’ultima giornata dei Play-In Gold a Roma. "Giocheremo in trasferta contro la Carver e sarà dura. Loro – riprende coach Coen – sono in corsa per il quarto posto e lo vogliono ottenere. In più è un campo caldo e difficile da espugnare. Noi ci proveremo fino alla fine, d’altronde abbiamo vinto tante partite. Speriamo anche di recuperare Montanari".