Serie C: Sei squadre bolognesi in corsa per la B Interregionale

Si rialza già il sipario sul campionato di serie C, con l’inizio della post-season che instraderà sei bolognesi verso il sogno della B Interregionale. Un percorso lungo e tortuoso che farà uscire dai playoff la vincente che andrà alle finali di Conference: quattro squadre si sfideranno per le prime due promozioni (Conference A contro B e C contro D), mentre le perdenti avranno accesso allo spareggio per la terza ammissione al quarto campionato italiano.

Ma prima c’è da affrontare il primo turno playoff del girone G, con serie al meglio delle 3 gare. Dopo la chiusura della regular season dello scorso weekend le sfide saranno Cmo Ozzano (1)-Cvd Casalecchio (8), Virtus Medicina (2)-Cmp Granarolo (7), Molinella (3)-Scandiano (6) e Lg Competition (4)-Francesco Francia (5).

Per la regina ozzanese, guidata da coach Federico Grandi (specialista delle promozioni dei New Flying Balls in anni recenti), un percorso sulla carta agevole visti i precedenti in stagione (+21 all’andata e +25 al ritorno): ma i casalecchiesi potranno far valere un fattore emotivo importante, trattandosi della prima storica partecipazione del club ai playoff di serie C.

Gara-uno è in programma il 26 aprile alle 20,30. Chi arriva col vento in poppa è senz’altro la Virtus Medicina, che dopo aver chiuso il campionato con 11 vittorie consecutive, attenderà il club di Granarolo reduce dal capolavoro a Castelnovo ne’ Monti: una vittoria, quest’ultima, che ha sigillato il settimo posto e favorito Molinella per il terzo posto nel girone. Gara-uno si giocherà il 26 aprile alle 21. Come anticipato, anche Molinella arriva con tante motivazioni, in primis un finale positivo da 6 vittorie filate che hanno dato a coach Matteo Baiocchi e soci un incredibile terzo piazzamento: il 26 aprile alle 20,30 troveranno di fronte Scandiano, 1-1 in regular season.

C’è poi la Francesco Francia, che dopo un rush finale a singhiozzo potrebbe essere una delle mine vaganti dei playoff: l’esordio del club di Zola Predosa è in programma il 27 aprile alle 17 sul parquet di Castelnovo. A chiudere il quadro, in attesa dei calendari, il primo turno di playout: si giocheranno Sg Fortitudo-Novellara e Arena-Vignola.

Giacomo Gelati