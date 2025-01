Basket. Il Vela sbanca Monsummano. Gara dominata dall’inizio alla fine

monsummano

66

vela viareggio

80

SHOESMAKERS MONSUMMANO: Foschi J. 7, Lepori, Soriani 16, Boccardo, Formato, Fiore 14, Arrabito 15, Foschi M. 12, Ponzo 2, Parlanti, Cantrè, Tonfoni. All. Pardini.

VELA VIAREGGIO: Spinelli 12, Albizzi 22, Ghiselli 2, Mori 2, Lopes Siera 12, Bo 11, Bertuccelli 11, Spilotro 8, Nieri, Biagiotti, Romani. All. Bonuccelli N.

Arbitri: Cabizza di Pisa e Tabarin di Pistoia.

Note: parziali: 13-25, 29-40; 47-61; 66-80.

MONSUMMANO – Dopo le prove nelle ultime quattro partite (tre vittorie e una sconfitta esterna di solo un punto) erano in molti ad avere il sentore che a Monsummano il Vela potesse ripetersi con un altro bel successo. E così è stato. Forse ancora più facile del previsto anche se i padroni di casa non hanno lasciato niente di intentato. Grande, però, la differenza tra le due contendenti al punto da permettere alla formazione viareggina di rimanere per tutto l’incontro al comando con una certa tranquillità salvo un breve momento, a 4’ dalla fine, quando i locali si sono portati in poco tempo ad appena 6 punti. Un problema che coach Bonuccelli con perfetto tempismo ha subito risolto chiamando un time-out, dire qualcosa ai suoi e farli tornare in campo di nuovo concentrati, attenti ed in grado di riportare il vantaggio finale in doppia cifra. Un 66-80 che da solo rende inutile qualsiasi altra parola sulla cronaca. Con l’elogio a tutti è però inevitabile un accenno particolare per Bertuccelli, autore in 45 secondi di quegli otto punti che hanno definitivamente affossato gli avversari, e per Albizzi ancora una volta sopra quota venti.

Eraldo Di Simo