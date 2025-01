Basket in C la Pallacanestro Femminile Pisa apre il nuovo anno in casa contro Fucecchio

Pisa, 2 gennaio 2025 – Rientra in campo, dopo le festività, la Pallacanestro Femminile Pisa, che termina il girone di andata del campionato di serie C, sabato alle 18,30 alla palestra di Via Betti, contro il Ficeclum di Fucecchio.

I BILANCI – La squadra di coach Zari è reduce da un 2024 con luci ed ombre, con una stagione passata che ha visto le biancorosse, orfane di atlete importanti, lottare per la salvezza, conquistata con largo anticipo, un risultato apprezzabile ma certo non soddisfacente per una squadra che, per due anni consecutivi, aveva giocato senza fortuna lo spareggio per la promozione in serie B. Nell’attuale campionato, le ragazze del presidente Guerrini, pur rafforzate dal rientro e dall’ingresso di valide atlete, non sono al momento riuscite ad esprimere tutto il loro potenziale, vincendo solo tre gare, per un piazzamento provvisorio al terzultimo posto.

FUCECCHIO – Il match di sabato, contro il fanalino di coda Ficeclum, dovrà essere in tutti i modi capitalizzato da Benedettini e compagne, che dovranno a tutti costi impedire alle modeste ospiti di fare i primi punti in campionato. Le ragazze di Zari sono reduci da una rocambolesca sconfitta interna con la Pallacanestro Firenze, maturata dopo un tempo supplementare, al termine di una gara che le pisane hanno condotto nella ripresa, senza però mai affondare il colpo del ko alle avversarie, rimaste in scia ed abili a vincere in volata, complici anche alcune controverse decisioni arbitrali. Contro Fucecchio la vittoria è d’obbligo, per iniziare con il piede giusto il nuovo anno e riportarsi in una posizione di classifica più appropriata al potenziale della squadra.