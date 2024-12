Basket in C la Pallacanestro Femminile Pisa cede in casa con Firenze dopo un supplementare

Pisa, 19 dicembre 2024 – Sfuma dopo un supplementare in serie C l’ultima vittoria dell’anno, per la Pallacanestro Femminile Pisa, opposta in casa alla Pallacanestro Femminile Firenze, nella gara precedente alla pausa natalizia. Le ragazze di coach Zari, pur avendo la possibilità di condurre la seconda metà del match, non sono mai riuscite ad allungare il passo, permettendo alle avversarie di rimanere in scia e di affermarsi in volata.

LA CRONACA – Il primo quarto si apre con una tripla di Benedettini che fa ben sperare, ma Firenze torna ben presto in partita, grazie anche ad un parziale pisano di 1 su 6 ai liberi, che permette alle avversarie terminare in pareggio (12-12). Nel secondo periodo riaffiorano le difficoltà già riscontrate a Prato, con un gioco frenetico e troppo spesso finalizzato da azioni individuali, che si sono infrante sulla zona alta delle ospiti: si va così al riposo con Firenze avanti (20-24). Al rientro in campo l’assetto della squadra appare più solido e le azioni d’attacco corali, con Benedettini e Turco più convincenti nel far girare la squadra con i tempi giusti: pur in maniera non esaltante la squadra raddrizza il risultato e chiude il terzo parziale avanti di un punto (35-34). Tutto si gioca nell’ultimo quarto, e le ragazze di coach Zari hanno il demerito di non riuscire ad allungare il passo, pur portandosi a +4. A tre minuti dalla fine la partita si surriscalda, complici anche alcune decisioni arbitrali, sale il nervosismo in campo e, sul 50-50, con 23 secondi da giocare e palla alla squadra di casa, l’azione di Benedettini ad 11 secondi dalla fine, con un attacco centrale, si infrange sul ferro senza che venga fischiato un dubbio fallo. Si va così al supplementare con la squadra di casa incapace di mantenere il controllo del gioco, inanellando errori che hanno consentito alle avversarie di allungare e chiudere 59-54.

I VALORI – Di là dall’arbitraggio assolutamente discutibile nella fase finale, le buone prove di Benedettini (15), Turco (14) e Ferri (10) non sono bastate a colmare le lacune già segnalate nelle ultime due gare, di natura tecnica e mentale, su cui coach Zari e le ragazze dovranno lavorare nella sosta, prima del ritorno in campo, sabato 4 gennaio in casa, contro il fanalino di coda Fucecchio.

PF Pisa-PF Firenze 54-59

Progressivo: 12-12, 20-24, 35-34, 50-50

PF Pisa: Sgorbini, Nesti, Turco 14, Ferri 10, Benedettini 15, Selmi, Nannini 3, Beccari, Mercolini, Edu Mengue 2, Filippini 4, Garruto 6. All.: Zari.